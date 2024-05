Nissan Townstar Karaok-e: viaggiare a tempo di musica

Con il concept Townstar Karaok-e, Nissan rende gli spostamenti quotidiani decisamente originali e dimostra la versatilità della gamma Townstar. Infatti, questo Townstar Evalia è stato dotato di un sistema di karaoke che consente ai passeggeri di divertirsi in viaggio in maniera sostenibile, visto che è alimentato da una batteria da 45 kWh che promette un'autonomia di 301 km. Esteticamente si riconosce per il design Colourflow, attraverso il quale la carrozzeria cambia colore al variare dell'angolo di visuale, passando dal viola vivace ai più rilassanti toni del blu e del verde.

L'abitacolo presenta un display da 32 pollici rivolto verso gli occupanti dei sedili posteriori, e sfoggia un impianto audio con un potente subwoofer. Inoltre, mediante un'app di condivisione istantanea, consente, a chi vuole cimentarsi con il canto, di attingere ad un ampio repertorio di canzoni in diverse lingue, e permette anche di registrare tramite GoPro delle performance musicali che possono essere condivise via social.

Non manca un l'illuminazione degli interni e del tetto sincronizzata a tempo di musica, che accresce l'esperienza di tipo immersivo durante il viaggio.







