Volkswagen eliminerà nome GTX sostituendolo con GTI e R

C'è fermento nel mondo del 'naming' delle automobili. Cioè nell'ambito delle denominazioni che vengono date ai vari modelli di una marca non solo per distinguerli ma anche per enfatizzare il posizionamento sul mercato e il collegamento con la storia del brand.

Dopo il 'caso' Milano, nome poi rimpiazzato da Alfa Romeo in Junior (come una iconica versione della GT del 1963) ecco sotto il riflettore il celebre logo GTI, che Volkswagen aveva applicato sul portellone della Golf in edizione sportiva già nel 1974. Ed anche della successiva lettera R con cui la Casa di Wolfsburg ha identificato - a partire dal 2002 - i suoi modelli ad alte prestazioni.

Secondo quanto riportato dal magazine britannico Autocar, Volkswagen eliminerà presto la più recente denominazione GTX - assegnata ai suoi modelli elettrici sportivi a partire dal 2021 - per sostituirla con le iconiche sigle GTI e R, elemento 'forte' nella cassaforte del suo 'naming'.

Utilizzato per la prima volta quattro anni fa per le versioni hot dei modelli elettrici ID.4 e ID.5 nel 2021, la denominazione GTX era poi stata estesa a tutta la famiglia ID con doppio motore elettrico (e potenza elevata) tra cui la ID.7 e perfino per il van ID.Buzz, anche se la nuova ID.3 GTX restava spinta da un solo motore posteriore.

A svelare la strategia 'GTI - R' è stato lo stesso Thomas Schäfer, ceo di Volkswagen, che ha confermato ad Autocar che il marchio verrà gradualmente eliminato man mano che le denominazioni GTI e R verranno attribuite alle prossime elettriche ad alte prestazioni.

"GTX è il marchio per i modelli ad alte prestazioni della piattaforma Meb - ha detto Schäfer - ma in futuro torneremo a GTI e R sui prossimi prodotti". Una strategia che è stata anticipata con il concept ID.GTI dello scorso anno e che dovrebbe trasformarsi in modello di produzione in vendita all'inizio del 2027.

Schäfer ha affermato che la Volkswagen sta ancora plasmando internamente il futuro del marchio GTI, ma ha sottolineato l'importanza di rimanere fedeli alle proprie radici. "La domanda che ci poniamo è: come posizioniamo la GTI visto che le GTI termiche sono tradizionalmente performanti e a trazione anteriore".

Lo stesso Schäfer ha anticipato, secondo quanto riporta Autocar, che la lettera R, una volta entrata a far parte del mondo elettrico di Volkswagen, entro il 2030 contrassegnerà addirittura un marchio ad alte prestazioni esclusivamente elettrico. In precedenza la Casa di Wolfsburg aveva fatto sapere che una variante R della futura Golf elettrica Mk9 è programmata intorno al 2029.



