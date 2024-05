MOKE International si aggiunge a famiglia Romeo Ferraris

MOKE International si aggiunge alla famiglia targata Romeo Ferraris. Il brand dedicato alla realizzazione di vetture piccole ma divertenti e che fa dello stile la sua arma di punta, provenie dalla Gran Bretagna e si aggiunge ora alla lista di costruttori di cui la Romeo Ferraris è importatore e retail partner.

Costruita per la prima volta nel 1959 da Sir Alec Issigonis per uso militare, la decappottabile di MOKE ha poi rapidamente conquistato il mondo dello spettacolo, diventando protagonista di ben quattro film di James Bond. MOKE è stata scelta da diversi personaggi del calibro di Brigitte Bardot e Paul McCartney, diventando così un'icona amata per il suo stile.

Dopo decenni di successo, nel 1993 termina la produzione dell'ultima BMC MOKE. 25 anni dopo, in seguito a una completa riprogettazione da parte del designer britannico Michael Young, arriva la rinascita del brand, che nel 2018 riapre la produzione in Europa.

Nel 2022 MOKE International ha lanciato l'Electric MOKE, puntando sui valori fondamentali per la casa britannica, che non a caso è partner e sponsor della Blue Marine Foundation, impegnata globalmente nella protezione degli oceani e della fauna marina.

"È davvero un piacere - ha commentato Michela Cerruti, direttore generale Romeo Ferraris - per noi accogliere MOKE International nella nostra famiglia, diventando importatori e retail partner di questo brand. Si tratta di un marchio che si allinea alla perfezione con i nostri valori; non solo per la sua storia e il suo stile inconfondibile, ma anche per l'occhio di riguardo che ha verso l'ambiente grazie al loro recente progetto interamente elettrico, che nella nostra storia abbiamo persino sposato nel nostro Reparto Corse. Aggiungere un prodotto simile al nostro listino è un onore per noi, e siamo certi che i nostri clienti sapranno apprezzare questa tipologia di vettura".

