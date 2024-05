Due giorni in pista a Varano con Hyundai Ioniq 5 da 650 Cv

Con 650 Cv sotto il cofano le emozioni in pista sono assicurate alla guida di Hyundai Ioniq 5.

Per due giorni questa opportunità sarà alla portata del grande pubblico di appassionati, grazie all'evento organizzato dalla Filiale italiana del Costruttore coreano, in programma nel weekend 1-2 giugno sul circuito parmense di Varano de' Melegari.

L'evento, firmato Hyundai N, prevede la guida tra i cordoli dell'elettrica orientale ed esercizi di abilità con la Ioniq 6.

In auto con i partecipanti ci saranno piloti esperti. Annunciata la presenza di Gabriele Tarquini, ex casco di Formula 1 e pluricampione del mondo di specialità a ruote coperte.

Per l'iscrizione alla manifestazione, che ha un costo di 250 euro a persona, bisogna compilare i questionari predisposti, pubblicati sul sito dedicato realizzato da Hyundai.

"Ioniq 5 N Driving Experience - chiariscono dalla Filiale - offrirà quindi la possibilità a tutti i partecipanti di vivere l'emozione della guida ad alte prestazioni elettrica, in tutta sicurezza e sempre supportati da un team di driver esperti che seguiranno l'esperienza in ogni sua fase, dal briefing iniziale agli esercizi di guida e ai giri in pista. Ogni turno ha durata di mezza giornata e include due sessioni di guida in pista al volante di Nuova Hyundai IONIQ 5 N e due sessioni di esercizi a bordo di IONIQ 6".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA