Comau con le sue novità all'Automate di Chicago

Il contesto scelto da Comau per presentare in anteprima le sue novità in fatto di soluzioni di automazione avanzata, è quella della fiera Automate di Chicago, evento di riferimento a livello mondiale in ambito tecnologico e in corso fino a questo giovedì.

Comau sta infatti sviluppando tecnologie sempre più diversificate, basate sulla robotica avanzata e il digitale, in grado di rendere sempre più efficienti e sostenibili i processi produttivi in mercati sempre nuovi come la logistica, l'idrogeno, le energie rinnovabili e la mobilità elettrica, nonché la cantieristica navale e l'aerospazio.

Molte delle soluzioni che Comau ha scelto di presentare ad Automate vengono rivelate per la prima volta proprio in questa occasione. Tra queste la famiglia S-Robot, una nuova generazione di robot compatti per la saldatura e la movimentazione, resistenti all'acqua e alla polvere.

In mostra anche le tecnologie Comau basate sugli innovativi sistemi di visione che utilizzano l'AI e che fanno parte della 'famiglia' MI.RA. Inoltre, si potranno testare i benefici della robotica indossabile sviluppata da Comau con il Mate-Xb e il Mate-Xt, gli esoscheletri rispettivamente per la parte lombare e gli arti superiori, pensati per supportare i lavoratori durante la flessione, il sollevamento e le attività sopraelevate.

Sarà presente in fiera anche robot educativo e.DO, ovvero un altro dispositivo con cui Comau sostiene lavoratori e aziende attraverso iniziative di aggiornamento e formazione che si affiancano alle attività della sua Accademy. L'appuntamento oltre oceano permetterà a Comau anche di rafforzare la collaborazione con Intrinsic, società di Alphabet e Google moonshot, e Rockwell, azienda specializzata nella trasformazione digitale per l'automazione industriale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA