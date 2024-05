Horizon Automotive all'Automotive Dealer Day

In occasione dell'edizione 2024 di Automotive Dealer Day, Horizon Automotive ritorna al polo fieristico Veronafiere nelle giornate del 14, 15 e 16 maggio per confrontarsi con i principali attori del settore automobilistico. In fiera, oltre ad essere presente sullo stand n.94, Horizon Automotive sarà protagonista in tre momenti distinti.

Si parte il 14 maggio, alle ore 13.45 presso la Sala Gialla, con la prima convention di Horizon Automotive dedicata alla propria rete. L'evento, dal titolo 'Driving innovation together', accoglierà circa 200 partecipanti tra concessionari e clienti corporate, offrendo un'occasione per condividere in anteprima esclusiva le ultime innovazioni della tech mobility company basate sull'AI, delineare le strategie future e consolidare i rapporti con i partner chiave.

Durante la convention saranno trattati temi in termini di programmi della società e innovazione tecnologica. Inoltre, per tutta la durata del Dealer Day, presso lo stand Horizon, ci sarà l'opportunità di approfondire gli argomenti relativi al modello di business dell'azienda.

Il ricco programma si concluderà il 15 maggio, alle ore 14 presso la Sala Verde, con il workshop 'We simplify, you sell.

Come la tecnologia sta rivoluzionando il business del noleggio by dealer', aperto a potenziali nuovi dealer e a chi vorrebbe conoscere più da vicino Horizon Automotive.

