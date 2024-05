Ferrari Challenge Europe: al Mugello gara 1 a Engstler e Valint

Franz Engstler si è aggiudicato gara 1 del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli, il campionato monomarca del Cavallino Rampante che in questo fine settimana sta disputando all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il primo atto della stagione 2024, la 32/a dal suo debutto. Dietro al pilota tedesco si sono piazzati nell'ordine l'ungherese Bence Valint e l'ex pilota di Formula 1, il tedesco Timo Glock che ha tagliato il traguardo in testa, ma è stato penalizzato per aver superato i limiti della pista in fase di partenza traendo vantaggio. La gara è terminata sotto regime di safety car a causa di un incidente che ha coinvolto ben cinque vetture alla curva Bucine. Tutti i piloti sono usciti illesi dalle loro macchine.

Nella Coppa Shell, riservata ai piloti meno performanti, il vincitore è risultato l'ungherese Tibor Valint scattato dalla seconda piazza in griglia di partenza e autore anche del giro veloce della gara, seguito dal francese Henry Hassid, e dall'inglese John Dhillon. Il poleman Alexander Nussbaumer si è dovuto accontentare del 12/o piazzamento dopo essere stato penalizzato per aver ostacolato e costretto al ritiro l'altoatesina Manuela Gostner. Nella categoria riservata ai piloti che hanno deciso di proseguire la loro avventura nel Challenge guidando la Ferrari 488 Challenge Evo, vettura ufficiale di questo campionato fino scorso anno prima di essere sostituita dalla attuale Ferrari 296 Challenge, si è imposto il brianzolo Fabrizio Fontana. Infine, nelle classi riservate ai non professionisti, si sono aggiudicati la gara il danese Claus Zibrandtsen (Trofeo Pirelli am) e l'austriaco Andreas Konig (Coppa Shell am). La giornata di domani si aprirà al mattino con le qualifiche di ogni categoria, dalle quali scaturirà la griglia di partenza delle gare del pomeriggio.



