Ferrari Challenge Europe, al Mugello gara 2 a Valint e Hassid

Bence Valint ha conquistato gara 2 del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli che questo fine settimana ha aperto la stagione 2024 all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Il pilota ungherese ha in realtà tagliato il traguardo in quarta posizione, ma grazie alle penalità comminate ai tre piloti che lo precedevano, tutte per aver tratto vantaggio eccedendo oltre i limiti della pista, Valint ha potuto festeggiare sul gradino più alto del podio. Dietro di lui si sono piazzati i tedeschi Timo Glock, ex pilota di Formula 1, e Luca Ludwig. Alla luce di questo risultato, Valint ha conquistato la testa della classifica generale con 29 punti, cinque più di Glock.

Nelle altre categorie, Henry Hassid si è aggiudicato gara 2 della coppa Shell, la categoria riservata ai piloti meno performanti. Dietro al pilota francese si sono piazzati lo statunitense James Weiland e l'altoatesina Manuela Gostner, giunta terza nonostante una penalità di 5'' per aver ecceduto nella guida oltre i limiti della pista, traendone vantaggio.

Grazie a questo risultato Hassid è salito in testa al campionato. Nella classe dedicata ai piloti che hanno deciso di proseguire la loro avventura nel Challenge guidando la Ferrari 488 Challenge Evo, vettura ufficiale di questo campionato fino scorso anno prima di essere sostituita dalla attuale Ferrari 296 Challenge, si è imposto il danese Andreas Bogh-Sorensen. Infine, nelle classi riservate ai non professionisti, si sono aggiudicati la gara il ceco Hendrik Viol (Trofeo Pirelli am) e Zois Skrimpias (Coppa Shell am).

Il prossimo appuntamento con il Ferrari Challenge Europe è fissato per il weekend dell'1 e 2 giugno prossimi in Ungheria sul circuito di Balaton.



