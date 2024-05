'Avanza l'indagine Ue sui sussidi cinesi a auto elettriche'

L' indagine della Commissione europea sui sussidi cinesi per i veicoli elettrici sta "avanzando" e dazi potrebbero venir imposti "prima della pausa estiva". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis in un'intervista a Politico.eu.

L'ipotesi, ricorda la testata, sarebbe quella di dazi provvisori dell'Ue sulle importazioni di nuovi veicoli alimentati a batteria dalla Cina, alla luce dei sussidi statali cinesi che abbattono artificialmente i prezzi a scapito dei produttori europei.

L'indagine è stata avviata a ottobre e il termine termine legale per misure provvisorie come dazi o quote alle importazioni sarebbe dopo nove mesi, il 4 luglio. "Ci si può aspettare i prossimi passi prima della pausa estiva", ha affermato il responsabile dell'esecutivo comunitario per il Commercio. Dombrovskis non ha invece dato indicazioni sulla possibilità che una decisione venga presa prima delle elezioni europee, affermando di non essere nella posizione di "annunciare in anticipo date specifiche" e che il quadro giuridico prevede "determinate tempistiche che dovremo rispettare".

"Le aziende europee erano fuori dal mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici in Cina", ha anche spiegato Dombrovskis parlando dell'indagine avviata la scorsa settimana dall'Ue sugli appalti pubblici cinesi per i dispositivi medici.

"Lo abbiamo sollevato in varie occasioni e a diversi livelli, anche con i miei omologhi cinesi, ma sfortunatamente non abbiamo visto progressi concreti". Ora l'indagine consentirà all'Ue "di "avviare un dialogo con la Cina, e se questo darà risultati, è quello che stavamo cercando di ottenere", ha aggiunto. "O entrambi i mercati sono aperti oppure entrambi i mercati non sono aperti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA