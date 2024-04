Furti d'auto in Italia sono cresciuti del 7% nel 2023

E' una nuova crescita dei furti di veicoli in Italia, quella evidenziata per il 2023 da una ricerca firmata LoJack. Dati alla mano, dal 2013 ad oggi sono stati rubati 1 milione e 550mila veicoli. Di questi, solo 609mila sono stati ritrovati, di quasi 940mila si sono perse le tracce, instradati su mercati esteri o cannibalizzati e utilizzati per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.

A livello europeo il nostro paese è secondo alla sola Francia, dove però i furti sono in deciso calo. In tutti gli altri stati membri dell'UE si rubano meno di 40mila veicoli l'anno. Sono questi i principali trend che emergono dal 'Dossier sui Furti di veicoli 2024', elaborato da LoJack Italia, che ha raccolto e analizzato i dati forniti dal Ministero dell'Interno sul 2023 e li ha integrati con quelli provenienti da elaborazioni e report nazionali e internazionali sul fenomeno.

Lo scorso anno si è registrata una nuova evidente crescita dei furti di veicoli (+7% vs 2022), che hanno raggiunto quota 131.679 unità nel nostro Paese. L'incremento ha toccato praticamente tutte le categorie di veicoli, vetture/SUV, moto/scooter. Un aumento ancora più significativo ha riguardato nello specifico gli autoveicoli (+11%), ritornati vicini alle 100mila sottrazioni annue, mentre hanno registrato solo un leggero incremento i motoveicoli (+2%).

Rimane ben sotto la metà del totale rubato, al 44%, la percentuale di veicoli recuperati e restituiti al legittimo proprietario a seguito del furto. Il dato conferma le difficoltà di contrasto di questo crimine e come queste attività siano oggi prerogativa di vere e proprie holding di smercio e/o di smontaggio dei veicoli sottratti.

Tra i fattori che caratterizzano la crescita dei furti, incide l'utilizzo sempre più frequente da parte dei ladri di dispositivi hi-tech in grado di agevolare e rendere più rapida e meno vistosa la violazione delle auto di ultima generazione e la loro sottrazione. LoJack stima che oggi oltre 1 sottrazione su 3 di veicoli dotati di sistemi di apertura contactless (con apertura e chiusura dell'abitacolo senza l'inserimento della chiave) venga portato a termine anche grazie all'impiego di device tecnologici, spesso acquistabili online per pochi euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA