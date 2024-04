Al via a Misano la Bmw Driving Experience 2024

La stagione 2024 della Bmw Driving Experience ha debuttato al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il calendario propone diversi appuntamenti per apprendere le tecniche di guida corretta e per migliorare le proprie abilità al volante.

Le giornate di incontro che saranno anche l'occasione per provare il piacere di guidare i nuovi prodotti Bmw, sperimentando le nuove tecnologie e il mondo della mobilità elettrica. Prosegue anche la collaborazione con gli istruttori professionisti di GuidarePilotare che consiglieranno ai partecipanti le tecniche per vivere in tutta sicurezza il potenziale delle vetture Bmw.

Oltre alle sessioni di teoria, i partecipanti avranno modo di cimentarsi nelle sessioni pratiche sui circuiti di Vallelunga, Monza e Misano. "Grazie alla Bmw Driving Experience - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato Bmw Italia - nel corso del 2023 sono stati erogati 2.218 corsi di guida, che dimostrano l'impegno per la sicurezza stradale di Bmw, che non si conclude con la progettazione di auto all'avanguardia ma prosegue con la formazione dei guidatori".

Anche quest'anno, oltre ai corsi tradizionale, i clienti che hanno acquistato l'optional M Driver Package, che include lo sblocco della velocità massima della vettura e il corso di una giornata intera presso un autodromo internazionale, hanno la possibilità di accedere al corso M Driver presso l'autodromo di Misano.

Il calendario dei corsi M Driver, con capacità massima di 40 persone per giorno, per il 2024 prevede due date a giugno, due a settembre e una ottobre, tutte a Misano. Il parco auto della Bmw Driving Experience 2024 è composto da 19 vetture, tra le quali 2 M4 Competition, 2 M3 Competition, 3 M2, 4 220d, 2 M240i xDrive, 2 i4 M50, 2 i4 edrive40,1 BMW iX1 xDrive30 e la nuova BMW iX2 eDrive20.

Tutte le vetture della BMW Driving Experience sono attrezzate con Video Telemetria Full HD con acquisizione dati da GPS e OBD con registrazione sulla SD card dell'allievo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA