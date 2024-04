Ambasciatore Cutillo a Orano per Convention fornitori Stellantis

Nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata Nazionale del Made in Italy e in occasione della cerimonia per la 'Convention dei fornitori di ricambi per automobili' organizzata dal Gruppo Fiat-Stellantis per promuovere una filiera di produzione automobilistica in Algeria, l'Ambasciatore d'Italia, Alberto Cutillo, ha guidato una missione di sistema ad Orano volta a rafforzare i legami economici, commerciali e culturali tra l'Italia e l'Ovest algerino.

Durante l'intenso programma della missione, Cutillo ha avuto un proficuo incontro con il wali (governatore) Said Saayoud, con il quale è stato sottolineato il solido legame di amicizia che lega Italia ed Algeria e approfondita la possibilità di sviluppare nuove linee di cooperazione anche nel settore del restauro e la valorizzazione urbana della città di Orano.

Nel suo intervento durante la cerimonia di apertura della "Convention des Fornisseurs" dedicata al progetto del marchio Fiat del Gruppo Stellantis in Algeria, l'Ambasciatore Cutillo, alla presenza del Ministro algerino dell'industria, Ali Aoun, ha sottolineato come l'Italia e le imprese italiane siano pronte a continuare ad accompagnare l'Algeria nel processo di sviluppo della filiera automobilistica, secondo un modello win-win che caratterizza le relazioni bilaterali fra i due Paesi e che è alla base del Piano Mattei. Allo stesso tempo, l'ambasciatore ha ricordato come il settore automobilistico rappresenti da sempre un modello dell'eccellenza italiana e del Made in Italy.

La missione è stata poi valorizzata, in occasione della Giornata Nazionale per il Made in Italy, da una conferenza di Carmelo Di Bartolo, organizzata in collaborazione con l'Iic di Algeri, dedicata al design industriale e all'industria 4.0 per la promozione di una economia circolare delle filiere di produzione.

L'Ambasciatore Cutillo ha infine visitato il Centro Vfs Global di Orano, partner dell'Ambasciata di Algeri, il secondo più grande del Paese e dedicato all'erogazione dei servizi consolari per le 20 regioni dell'ovest del Paese.



