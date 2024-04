Citroën alla Milano Design Week celebra il cubo di Rubik

In occasione della Milano Design Week, Citroën AMI celebra il cubo di Rubik, il rompicapo per antonomasia e il gioco più giocato al mondo. La piccola francese il celebre cubo si incontrano per la prima volta per le strade di Milano e nella speciale Maison Citroën in Coin Milano 5 Giornate. L'occasione è quella per celebrare insieme i primi 50 anni del cubo inventato da Ernő Rubik, che dal lontano 1974 non ha mai smesso di coinvolgere e appassionare le menti curiose di tutto il mondo. Grazie a Citroën AMI, Rubik’s si immergerà nel traffico milanese trasportato da un veicolo “personalizzato” sostenibile e originale, pensato per la mobilità green urbana e con cui condivide l’animo pop, la creatività del design e il piacere della sfida. Una Citroën AMI - 100% ëlectric brandizzata Rubik’s, sarà esposta nella Maison Citroën in Coin Milano 5 Giornate in un’area allestita con “cubi” di tutti i tipi, epoche e dimensioni e dove sarà possibile, sabato 20 aprile, durante un evento aperto al pubblico, incontrare Carolina Guidetti, campionessa italiana di speedcubing, star sui social da milioni di followers e brand ambassador di Rubik’s, e con lei cercare di risolvere il cubo in tempi record.

