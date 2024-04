Gli Automobile Club della Puglia ad Expolevante 2024

Il Comitato Regionale degli Automobile Club della Puglia partecipa, per la seconda volta consecutiva in veste congiunta, ad Expolevante 2024, quattro giorni dedicati al tempo libero, allo sport e allo smart mobility, dal 11 al 14 aprile 2024.

Il Comitato Regionale, guidato dal presidente Raimondo Ursitti - (AC Foggia) e composto dai presidenti Mario Colelli - (AC Brindisi), Giuseppe Lessa - (AC Taranto), Francesco Ranieri - (AC Bari) e Francesco Sticchi Damiani - (AC Lecce), "è in perfetta sintonia e sinergia con il CONI Puglia", si legge in un comunicato.

"Con piacere abbiamo accolto l'invito ad essere presenti col CONI Puglia ad Expo Levante 2024 - ha dichiarato Ursitti - con stand n. 1 riservato presso il Padiglione 110 dell'area fieristica. Un'occasione unica che permetterà di far conoscere le nostre attività Istituzionali e, soprattutto, quelle sportive e legate ad ACI Storico. Un ringraziamento particolare, insieme ai miei colleghi Presidenti degli altri Automobile Club, a Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante, che sta proponendo una gestione di successo della storica e prestigiosa Fiera".

Gli AC Puglia saranno protagonisti di una ricca mostra fotografica inerente eventi sportivi e storici, anche con la proiezione di video delle gare automobilistiche organizzate sul territorio pugliese. ACI Vallelunga S.p.A offrirà al pubblico la possibilità di salire a bordo di vetture predisposte per assistere a prove di guida al fianco di istruttori professionisti e specializzati. Un QR code genererà coupon di sconto per i corsi di Guida Sicura ACI-Sara presso i Centri di Roma e Lainate (MI).

Saranno presenti, inoltre, dei simulatori di guida di ultima generazione, che consentono di misurarsi nei percorsi per verificare i corretti stili di guida. Indossando speciali visori si potrà provare lo stato di coloro i quali guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma anche le conseguenze della stanchezza alla guida, oggi tra le maggiori cause di incidentalità stradale. Nell'area di formazione, poi, saranno affrontati le principali cause di un incidente, oltre ai concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale.



