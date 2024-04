Senatore Usa a Biden, vieti importazioni auto elettriche cinesi

Il presidente Joe Biden vieti le importazioni di auto elettriche di produzione cinese negli Stati Uniti. A chiederlo, scrive la Bbc online, è stato il presidente della Commissione bancaria del Senato. "I veicoli elettrici cinesi sono una minaccia esistenziale per l'industria automobilistica americana", ha scritto il senatore democratico, Sherrod Brown. I suoi commenti sono i più decisi finora espressi da un legislatore statunitense sulla questione, mentre altri hanno chiesto forti dazi per tenere i veicoli elettrici cinesi fuori dal Paese. A febbraio, la Casa Bianca ha detto che gli Stati Uniti stavano aprendo un'indagine per verificare se le auto cinesi rappresentassero un rischio per la sicurezza nazionale. "Non possiamo permettere che la Cina porti i suoi imbrogli sostenuti dal governo nell'industria automobilistica americana", ha detto il senatore Brown in un video su X. Brown, proveniente dallo Stato dell'Ohio, produttore di automobili, punta a conquistare il quarto mandato alle elezioni di novembre.

La Casa Bianca al momento non ha commentato.



