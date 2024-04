Jeep: Filosa, la concorrenza cinese ci permette di migliorare

"La concorrenza cinese nel settore dell'automotive la stiamo vedendo crescere di giorno in giorno.

Hanno due punti di forza fondamentali: la tecnologia e l'elettrificazione. Questi due attributi, molto forti, si associano ad una importante competitività di prodotto. Ma per quanto ci riguarda credo che abbiamo qualcosa in più che è la forza del nostro marchio e l'unicità di ciò che facciamo. Ma ovviamente li osserviamo in due dimensioni: come competere e cosa imparare". E' quanto ha affermato il Ceo di Jeep, Antonio Filosa, incontrando a Torino la stampa specializzata del settore dell'automotive.

"I cinesi hanno costi di produzione molto competitivi rispetto al mondo occidentale. Quindi - ha spiegato Filosa - abbiamo dinanzi a noi dei competitor che sono tecnologicamente forti e che sono muniti di un business model che è capace di dare loro un vantaggio competitivo importante. In ogni caso credo che abbiamo molte cose da imparare e molto da fare per quanto riguarda il benchmark, però dalla nostra parte abbiamo cose uniche. Ad esempio il brand Jeep è unico ed è coerente con se stesso dal 1941: i nostri prodotti sono in ogni segmento quelli che hanno il maggiore know how rispetto a tutti gli altri competitors. In ogni caso - ha concluso Filosa - la concorrenza ci dà la possibilità di imparare di più e di migliorarci. Anche per questo abbiamo stretto una partnership con Leapmotor".





