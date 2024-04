Fleet Motor Day tra test drive e mobilità aziendale

Dati alla mano, i numeri della decima edizione del Fleet Motor Day parlano di 400 fleet e mobility manager presenti, un totale di più di 900 partecipanti, 1.422 test drive effettuati, 39 case automobilistiche e 26 aziende di servizi all'automotive.

L'evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali si è svolto a Roma, presso l'autodromo di Vallelunga, organizzato da Fleet Magazine in collaborazione con l'Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio delle Associazioni ANIASA e UNRAE.

Al centro di questa edizione la "Mobility Transformation" vissuta dalle aziende, tema approfondito nel corso dei 3 talk che hanno preceduto la giornata di test drive, durante i quali sono state analizzate le nuove soluzioni in tema di mobilità aziendale e il processo di transizione verso le motorizzazioni elettrificate.

Sono state oltre 200 le vetture (di 39 brand automobilistici e con 14 anteprime) che i gestori dei parchi auto aziendali hanno potuto visionare e provare su diversi circuiti presso l'autodromo di Vallelunga.

L'evento è stata anche occasione per illustrare i dati della survey "Mobility Transformation", promossa nei mesi di febbraio-marzo 2024 dall'Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand (composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende) e dalla rivista Fleet Magazine. L'indagine, focalizzata sulle evoluzioni della mobilità elettrificata all'interno dei parchi veicoli aziendali, è stata condotta su un campione di 99 aziende di ogni dimensione per un totale di oltre 131.000 veicoli in flotta, di cui 19.320 ibridi e 7.850 elettrici.

Il cuore della survey mostra quali motorizzazioni elettrificate sono state preferite dalle aziende per le nuove immatricolazioni nell'ultimo anno e quali lo saranno nei prossimi mesi. Dopo il boom dello scorso anno (4.086 nuove auto inserite in flotta dalle società del campione), l'unica soluzione per la quale si prevede una brusca frenata è l'ibrido plug-in, nei prossimi 12 mesi se ne introdurranno nel parco veicoli circa 1.700.

Pressoché stabili, invece, le previsioni per le full electric, che si confermeranno attorno alle 2.200 nuove immatricolazioni annue, mentre a crescere in maniera decisa saranno i veicoli full hybrid, che passeranno dalle 4.850 unità dello scorso anno alle circa 11.000 previste per i prossimi mesi.

"I risultati della nostra survey - ha osservato Riccardo Vitelli, presidente di Top Thousand - evidenziano con chiarezza due aspetti: da una parte, oggi le flotte aziendali si affidano sempre più all'offerta di noleggio presente sul mercato, addirittura in quasi 9 casi su 10, stando al nostro campione. Ai noleggiatori i fleet manager chiedono maggiore attenzione e tempestività nei servizi di fornitura di auto sostitutiva, di pre-assegnazione del veicolo in attesa che arrivi la vettura scelta e per il momento della riconsegna del mezzo. Dall'altra, i dati rivelano come sia in atto una rapida evoluzione della professione del fleet manager".



