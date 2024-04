Al G7 Trasporti l'auto a guida autonoma '1000MAD' del PoliMi

L'auto a guida autonoma del Politecnico di Milano è esposta davanti a Palazzo Reale a Milano, in occasione del G7 dei trasporti.

'1000 MAD"'(1000 Miglia Autonomous Drive) è il progetto del Politecnico di Milano che consente di sperimentare un veicolo a guida autonoma su strade pubbliche, caratterizzate da una grandissima varietà di tipologie e contesti. Il Politecnico di Milano ha equipaggiato una Maserati 'MC20 Cielo' con tutti i componenti tecnologici necessari per renderla autonoma. La sperimentazione ha preso il via in occasione dell'edizione 2023 della 1000 Miglia e proseguirà nell'edizione 2024 della corsa.



