Anche Brembo tra i protagonisti del FuoriSalone 2024

In occasione del Fuorisalone 2024 di Milano, Brembo presenta 12 pinze freno negli esclusivi colori Sesia&Co., appositamente studiati per il mondo dell'interior design, che trasformano queste componenti in autentici elementi d'arredo.

Frutto di uno studio approfondito e della dedizione alla perfezione di Sesia&Co., questi colori consentono combinazioni di materiali e soluzioni monocromatiche o multicolori, mantenendo sempre un'elevata armonia estetica. Questo progetto mette in luce il design distintivo delle pinze Brembo come "componente tecnica funzionale in frenata, ma anche come un oggetto che può essere esposto in un contesto unico ed esclusivo fuori dalla sua tradizionale collocazione", spiega una nota.

Fra le 12 pinze in esposizione, ne spicca una in color Cielo di Sesia&Co., con l'immagine aerografata di un dragone, ideato e realizzato da Kep.Italia. Un simbolo che in Oriente rappresenta coraggio e forza, e che introduce il concomitante lancio in Cina delle pinze freno Brembo X-Style, già disponibili in Europa in alcuni colori e modelli. Collezione che a breve verrà integrata da una nuova gamma colori dedicata in particolare ai veicoli elettrici, per permettere al cliente finale di personalizzare il colore delle pinze freno in base al proprio stile.

A conferma della sua attenzione verso lo studio e l'uso del colore, Brembo per il Fuorisalone 2024, ha preso parte a questo progetto Sesia&Co. che vede la partecipazione anche di Boffi|DePadova, marchio italiano nel mondo dell'arredo di design e Kep.Italia, azienda che opera nella produzione dei caschi per l'equitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA