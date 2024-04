Al Concorso d'Eleganza Villa d'Este da storia a futuro

Sono otto le categorie di auto che saranno presentati alla giuria de Concorso d'Eleganza Villa d'Este, in programma dal 24 al 26 maggio. La sfilata del Concorso d'Eleganza sulla terrazza di Villa d'Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà incoronato dalla Giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo BMW Group la domenica sera.

Nel dettaglio, le classi di veicoli, tra le quali circa 50 tra i più spettacolari delle loro epoche, corrisponderanno alle categorie 'The dawn of the performance age', "Shaped by the wind: The Evolution of aerodynamics', 'The best car in the world for 120 years: Rolls-Royce celebrates an historic birthday', 'Faster! The arms race road', 'The best of Italian Grace and pace: Maserati at 110','Gentleman driver: Style for the fortunate few', 'Time capsules: cars that the outside world forgot', oltre a 'The need for speed: supercars stars of the video generation'.

Verranno inoltre assegnati premi in una categoria speciale per le spettacolari concept car di vari produttori. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, la Coppa d'Oro assegnata tramite referendum pubblico e una serie di altri riconoscimenti come il Trofeo del Presidente, che sarà consegnato da Helmut Käs, responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Il brand ambassador di BMW Group Classic e tenore di fama Jonas Kaufmann consegnerà invece ancora una volta il trofeo Il Canto del Motore per il miglior sound del motore, scelto dalla Giuria. Gli ospiti potranno inoltre assistere a due anteprime mondiali, con una sportiva unica nel suo genere con un tocco marittimo e una due ruote all'insegna del rock 'n' roll.

"Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este offrirà anche quest'anno una serie di eventi davvero spettacolari - ha affermato Helmut Käs, responsabile di BMW Group Classic - e metteremo in mostra la magia e il fascino della mobilità in tutta la sua varietà, collegando così il passato iconico del mondo automobilistico con il suo presente e il suo futuro. Per noi è importante che ci sia un appuntamento per tutti".

Domenica 26 maggio i visitatori avranno l'opportunità di assistere alla sfilata completa dei veicoli del Concorso d'Eleganza Villa d'Este nei giardini di Villa Erba. La giornata del festival offrirà anche una miscela di cultura, musica e attrazioni automobilistiche per tutta la famiglia, a cominciare dalla mostra speciale 'Motorsport Icons', con tutte le BMW Art Cars che hanno partecipato alla 24 Ore di Le Mans fino ad oggi



