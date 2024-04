A Roma il 60% delle auto circolanti ha oltre 10 anni

In base ad uno Studio realizzato dalla Fondazione Caracciolo, il Centro studi della Federazione ACI, intitolato "La mobilità automobilistica a Roma", arricchito dall'analisi delle risposte a un questionario online elaborato dagli esperti della Fondazione Caracciolo e proposto agli oltre 80 mila soci, utenti motorizzati, dell'Automobile Club Roma, la situazione del parco auto nella capitale non è certo edificante.

Infatti, si è al cospetto di un parco circolante in continua crescita e sempre più datato, visto che le radiazioni sono sempre inferiori alle immatricolazioni, per cui si tratta di un parco auto particolarmente inquinante, con quasi il 60% dei veicoli che ha più di 10 anni di età ed il 20% dei quali oltre 20 anni. Nello specifico, le auto euro 0-3 costituiscono ancora il 24% di quelle circolanti nella capitale. Inoltre, si riscontrano più di 13.000 incidenti stradali all'anno: 35 al giorno, 1,5 ogni ora, che corrispondono quasi all'8% del totale nazionale. Tanto per fare un paragone più calzante , il numero di sinistri a Roma è l'equivalente della somma degli incidenti che si verificano a Milano, Genova e Bari. Questo è dovuto anche al fatto che l'auto assolve ad un ruolo centrale negli spostamenti capitolini, con il 77% dei partecipanti all'indagine condotta presso i soci dell'AC Roma che afferma di utilizzare l'auto privata. I veicoli di ultima generazione sono concentrati nei municipi a maggiore reddito familiare e individuale, mentre quelli più vetusti sono presenti nei municipi con condizioni economiche meno favorevoli.

A livello ambientale, la sostituzione delle auto da euro 0 ad euro 3, con veicoli euro 6 porterebbe a una riduzione significativa delle emissioni inquinanti, con il particolato che si ridurrebbe complessivamente di oltre il 70%, mentre la riduzione degli ossidi di azoto (NOx) potrebbe essere quantificata in circa il 56%. L'eliminazione dei veicoli più vetusti, inoltre, comporterebbe una riduzione del 74% del PM e del 65% degli ossidi di azoto.

"Roma insiste su un territorio vasto e composito - ha dichiarato Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club Roma - con una densità abitativa molto bassa e una popolazione di quasi 3 milioni di abitanti, sempre più interessati da dinamiche espansive verso le periferie. L'adozione di una strategia di incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta di strumenti di mobilità alternativi all'auto, in particolare il trasporto pubblico, a integrazione delle auspicabili misure strutturali di incentivo alla sostituzione dei veicoli, potrebbe accelerare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale e delle emissioni inquinanti".





