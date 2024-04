Volkswagen Tiguan protagonista a Vinitaly 2024

Torna in scena Vinitaly e anche quest'anno Volkswagen Italia sarà schierata alla partenza in veste di Automotive Partner. In occasione del salone internazionale dei vini e distillati, in programma dal 14 al 17 aprile a Veronafiere, la protagonista a quattro ruote sarà la nuova Tiguan.

Il SUV di terza generazione è stato completamente riprogettato e migliorato in tutti i settori, per rappresentare anche i valori alla base della collaborazione tra Volkswagen e Vinitaly, ovvero qualità e sostenibilità, nel caso di Tiguan rappresentate dalle tecnologie avanzate e dalla gamma ibrida anche plug-in con oltre 100 km di autonomia elettrica.

Curiosi e appassionati potranno scoprire da vicino la nuova Tiguan esposta sia a Veronafiere, sia nel cuore di Verona in occasione di Vinitaly and the City (12-15 aprile), il fuori salone che coinvolge tutta la città. Il SUV Volkswagen accoglierà il pubblico all'ingresso Cangrande e sarà esposta anche nell'area food e all'ingresso del Padiglione 11-12.

Dal 2018, la Tiguan è il modello più venduto non solo del marchio Volkswagen, ma di tutto il Gruppo. Oggi, il modello è stato completamente riprogettato e migliorato in tutti i settori: i nuovi propulsori ibridi rendono questo SUV più efficiente che mai. Una nuova e intuitiva configurazione della plancia, invece, porta a bordo ancora più servizi e app digitali. L'ultima generazione di Park Assist, poi, automatizza l'ingresso e l'uscita dai parcheggi.

