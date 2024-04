Tesla trova un accordo su incidente mortale con l'autopilota

Il colosso delle auto elettriche Tesla ha accettato di risolvere una causa legale per un incidente nel 2018 che uccise l'ingegnere di Apple Walter Huang dopo che la sua Model X, funzionante con il pilota automatico, si scontrò con una barriera autostradale. Il caso, portato avanti dalla famiglia di Huang, avrebbe dovuto iniziare questa settimana presso la Corte Superiore della California. Se il procedimento fosse andato avanti avrebbe comportato un maggiore scrutinio del pilota automatico e della tecnologia di guida completamente autonoma dell'azienda.

I termini dell'accordo non sono stati resi noti e peraltro deve ancora essere approvato da un giudice. Prima dell'intesa, comunque, Tesla ha sostenuto che Huang aveva abusato del sistema perché stava giocando a un videogioco poco prima dell'incidente.

L'azienda fondata da Elon Musk ha già vinto dei processi in California sostenendo che i conducenti coinvolti non avevano seguito le istruzioni secondo cui bisogna mantenere l'attenzione durante l'utilizzo del sistema.



