Nissan continua a correre dalla maratona al mercato

Lo scorso fine settimana Nissan è scesa sul tracciato di gara della Milano Marathon, giunta alla sua ventiduesima edizione e della quale Nissan è stata sponsor e Official Car. "Siamo affezionati alle maratone - ha commentato Mauro Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia - e siamo ritornati con piacere a Milano dove abbiamo lanciato la nuova Juke nel 2022, alla Design Week. Il lancio è stato un successo che ha contribuito, l'anno scorso, a raddoppiare i nostri volumi rispetto all'anno prima della pandemia. Le cose che funzionano le ripetiamo e quindi abbiamo deciso di tornare, approfittando della ventiduesima edizione della Milano Marathon". Protagonista della presenza di Nissan all'evento milanese, un modello di successo per la casa, ovvero il crossover Juke. "Juke per noi è un modello emblematico - ha spiegato Toro - che ha creato un segmento di mercato nuovo nel 2010. Proprio questo segmento oggi è il più venduto in Italia con il 28% di peso. Ne siamo orgogliosi e abbiamo deciso di omaggiare la storia del modello con la nuova versione, con maggiori contenuti di prodotto ma mantenendo il prezzo di listino rispetto alla versione precedente". Se i partecipanti alla maratone milanese sono andati di corsa, Nissan non è da meno. "Nissan sta correndo - ha detto ancora Toro - e nel 2023 abbiamo aumentato le vendite del 50 rispetto al precedente anno, raggiungendo quota 2,4%. Questo trimestre si conferma in crescita con il 17% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una quota di mercato in ulteriore crescita al 2,8% grazie ai modelli che abbiamo lanciato due anni fa". Non solo Juke, ma anche Qashqai e le motorizzazioni più recenti, contribuiscono ai dati che parlano di un periodo con il segno più per la casa automobilistica in Italia. "Il secondo anno di vita di un nuovo prodotto - ha concluso Toro - è sempre quello di maggior picco. Qashqai sta andando bene, con la motorizzazione e-Power che ormai ha superato la metà delle vendite, così come per Juke che domina con l'ibrido. Stiamo intercettando due principali tendenze del settore, ovvero l'elettrificazione e la crossoverizzazione".

