Leo, intervento su superbollo auto quando si troveranno risorse

Nel decreto legislativo per il riordino delle imposte di registro, di bollo e di successione, "nulla avviene per il Superbollo auto, che fa parte della delega fiscale, ma che verrà realizzato nel momento in cui si troveranno le risorse". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo nella conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato in via preliminare il decreto.

L'intervento contenuto nel provvedimento, ha spiegato, "riguarda l'imposta di bollo, non il superbollo auto, mirata a prevedere che per atti soggetti a registrazione in un termine fisso, entro 20-30 giorni, il pagamento dell'imposta di bollo avvenga con l'F24: il beneficio è che è possibile compensare l'imposta di bollo con gli altri tributi".

Sul superbollo auto la delega fiscale, approvata nell'estate scorsa, ne prevede il superamento.



