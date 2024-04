Nuovo numero telefonico unico per i servizi Mercedes-Benz

Semplificare l'esperienza del cliente è l'obiettivo che Mercedes-Benz si è posta con la decisione di raccogliere in un unico numero telefonico i diversi punti di contatto che fino ad oggi facevano riferimento a differenti numerazioni. Da oggi, infatti, chiamando lo 06 1886 1886, si potrà richiedere assistenza stradale, informazioni sui prodotti e sulle offerte, sia per quanto riguarda il mondo cars che per quello dei vans e del customer services. Sarà inoltre possibile entrare in contatto con Merfina e Mercedes-Benz Lease Italia per contratti di leasing, di noleggio e per informazioni inerenti i finanziamenti o, più genericamente, parlare con il servizio clienti.

La scelta della numerazione non è casuale, visto che 1886 rappresenta un numero magico per la casa di Stoccarda, dato che è l’anno di nascita della Patent-Motorwagen, la prima automobile della storia. il nuovo numero è quindi ora la chiave che permette di accedere alle diverse stanze che compongono l’universo informativo e di assistenza della Stella.

Le precedenti numerazioni rimarranno attive per i prossimi sei mesi con un redirect sul numero unico, ad eccezione dell’assistenza stradale e del servizio clienti, che continueranno a rimanere accessibili anche mediante i numeri diretti. Lo 06 1886 1886 è disponibile anche via chat, sia per coloro che navigano sul sito mercedes-benz.it che direttamente tramite WhatsApp. Dall’altro lato dello smartphone l’utente troverà lo stesso gruppo di consulenti che rispondono telefonicamente al numero unico per fornire informazioni su prodotti, campagne e supporto sull’online store su cui, da diversi mesi, è possibile prenotare in autonomia vetture in pronta consegna in tutta Italia.

"Ci siamo messi nei panni dei nostri clienti - ha commentato Alessia Argento, digital journey manager di Mercedes-Benz Italia - e ci siamo resi conto che, anche in virtù di un progressivo ampliamento dei nostri servizi, i riferimenti di contatto si stavano moltiplicando. Il cliente spesso trovava difficoltà nel reperire il numero corretto per le proprie necessità e saltava da un contatto all’altro con una percezione del servizio che non corrispondeva alle sue aspettative".

