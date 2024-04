Ferrari ottiene una doppietta alla 3 ore del Paul Ricard

Nel primo appuntamento del GT World Challenge Europe, sul circuito del Paul Ricard, in Francia, la Ferrari centra un'importante doppietta in classe bronze con le 296 GT3 numero 8 e 52, condotte, rispettivamente dagli equipaggi Fumanelli, Schirò e Rosi; e dalla squadra di piloti composta da Bertolini e Louis e Jef Machiels. In classe Pro, invece, le rosse non sono andate oltre il nono ed il 15esimo posto.

Nello specifico, la vettura numero 8 del team Kessel Racing ha maturato un successo di classe al debutto in questo campionato dopo essere partita dalla 17esima posizione, mentre la Ferrari numero 52, ha agguantato una seconda posizione grazie al contributo finale di Andrea Bertolini, pilota ufficiale Ferrarti, che ha guidato mettendo a frutto tutta la sua esperienza nell'ultimo stint. Per il secondo appuntamento del GT World Challenge Europe, bisognerà attendere il mese di giugno, precisamente le date del 29 e 30, quando i piloti torneranno a sfidarsi sul circuito di Spa-Francorchamps nell'anno del centenario del tracciato.

