Renault Clio Cup Europe: buona la prima per Arduini

Ottimo inizio di stagione per Leonardo Arduini nel Clio Cup Europe 2024, grazie al weekend da protagonista sul circuito di Nogaro, nel quale la pioggia ha costretto la direzione gara ad interrompere gara 2. Il portacolori del team Motortecnica, supportato da Bodega ed HRX, ha sfiorato due volte la Top10 assoluta in entrambe le gare, conquistando 2 podi nella classifica europea Junior, a seguito della sesta posizione assoluta in gara 1 e dell'ottava in gara 2.

"E' stato un weekend decisamente tosto ma sono molto contento di quello che abbiamo portato a casa - ha dichiarato Arduini - non abbiamo mai fatto due sessioni con le stesse condizioni e imparare un tracciato molto tecnico come Nogaro in queste condizioni è stata un'impresa ardua". Il giovane pilota milanese, alla sua prima volta nella serie europea della Clio Cup, a seguito dell'appuntamento francese, si trova in nona posizione nel campionato occupando la seconda piazza nella speciale classifica riservata ai giovani talenti ed è già pronto per la prossima tappa che si correrà a Portimao, in Portogallo.



