Per il 4x4 Day su Jeep Wrangler torna il colore Tuscadero

Tornano gli Happy Days e Jeep propone ancora una volta Tuscadero per festeggiare il 4x4 Day 2024. La livrea per gli esterni in colore magenta sta infatti per fare ritorno come optional sulla nuova edizione 2024 di Jeep Wrangler.

"Circa 30.000 clienti hanno ordinato Tuscadero al momento del suo debutto, nel 2021 - ha dichiarato Bill Peffer, senior vice president e head of Jeep Brand North America - e cerchiamo sempre di offrire ciò che i clienti ci chiedono, perciò siamo estremamente felici di riproporre la tanto desiderata tonalità Tuscadero su Jeep Wrangler per celebrare l'edizione 2024 del 4x4 Day".

Insieme a Gobi, Gecko, Chief e Nacho, Tuscadero fa parte della lunga lista di speciali colori vivaci in edizione limitata che aggiungono personalizzazione a Jeep Wrangler e ad altri modelli targati Jeep. Jeep Wrangler 2024 è ora disponibile in nove livree, tra cui Tuscadero, Anvil (novità 2024), Earl, Firecracker Red, Granite Crystal, Silver Zynith, Hydro Blue, Bright White e nero.

Tuscadero può essere ordinato a partire da ora sugli allestimenti Sahara e Rubicon di Jeep Wrangler 2024, in abbinamento con l'hard top nero o in tinta carrozzeria, la capote nera o il tetto elettrico Sky One-Touch.

