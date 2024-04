Il Mercedes Trophy partirà domani 6 aprile

Sarà il campo del Circolo del Golf Roma Acquasanta, nella giornata del 6 aprile, ad ospitare la 35° edizione del MercedesTrophy. Si tratta della prima tappa del trofeo 2024, che si articola su 15 appuntamenti, riguardanti i principali campi italiani, dai quali scaturirà l'opportunità, per uno dei protagonisti, di conquistare un posto nella finale del 14 settembre tra le buche dell'Argentario Golf Club. Questi eventi rappresentano una perfetta sintesi tra l'agonismo e la passione per lo sport ed lifestyle e, nel corso di ogni weekend di competizione, offriranno la possibilità di scoprire e provare le principali novità di prodotto Mercedes, per scoprire il mix di tecnologie la casa di Stoccarda annovera nella sua gamma. Infatti, questa presenta sia l'ultima generazione dei motori tradizionali, diesel e benzina, che i modelli elettrificati con power unit mild e plug-in hybrid, fino ad un'offerta full electric molto vasta.

"Il mondo del golf rappresenta un territorio strategico per le nostre attività - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile marketing experience di Mercedes-Benz Italia - e un elemento centrale del nostro modello di comunicazione".



