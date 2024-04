Sicurezza stradale: Piantedosi, +26% contravvenzioni nel 2023

"Nel 2023 sono state organizzate 400mila pattuglie della polizia stradale, che hanno controllato oltre 1,9 milioni persone, contestato 1,8 milioni di contravvenzione, +26% - dato preoccupante - ritirate 37mila patenti e 44mila carte di circolazione e decurtati più di 3 milioni punti patenti. Sono stati inoltre disposti 26mila servizi straordinari di contrasto alla guida guida sotto effetto di alcol e sostanze psicotrope, con l'accertamento di 1.500 casi di positività all'alcol e 522 a sostanze". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenendo alla presentazione della campagna 'Sicuri si parte', realizzata dal Tg2 in collaborazione con la Polizia di Stato. "La sicurezza stradale - ha spiegato Piantedosi - è di grande importanza per il ministero. Uno dei miei primi atti da ministro è stata l'emanazione di una direttiva per rinnovare lo slancio dei controlli stradali. Gli incidenti- ha ricordato - sono la prima causa di morte tra i giovani, è un fenomeno epocale da affrontare con un approccio multidisciplinare". La campagna 'Sicuri si parte' prevede, a partire da domenica prossima, la trasmissione nell'ambito della rubrica Tg2 Motori e contemporaneamente sul canale Rai Isoradio di una trentina di 'pillole', ideate e curate da Maria Leitner, realizzate con la collaborazione attiva della Polizia Stradale, con riferimento alle norme basilari e alle regole di comportamento previste dal Codice della strada. Renato Cortese, direttore delle Specialità della Polizia di Stato, ha definito quella degli incidenti stradali una "guerra silenziosa. In questa sfida la comunicazione gioca un ruolo strategico. La televisione può essere un alleato quotidiano per la Polizia e per milioni di famiglie, offrendo consigli pratici, trasformando la visione della sicurezza stradale da obbligo in scelta consapevole".





