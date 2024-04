Nissan corre con il nuovo Juke al Milano Running Festival

La corsa verso il futuro di Nissan passa anche dal Milano Running Festival con il nuovo Juke. La nuova generazione del fortunato modello della casa automobilistica, è stato il protagonista, oggi, di un'anteprima nazionale in occasione dell'apertura dell'evento milanese dedicato al running.





Oltre a portare il nuovo Juke al MiCo - Milano Convention Center - a City Life, dove rimarrà esposto fino al 6 aprile per i visitatori della fiera, Nissan è sponsor e Official Car della ventiduesima edizione della Milano Marathon, in programma per domenica 7 aprile.

L'evento podistico è il più partecipato d'Italia, con i suoi circa 30.000 passaggi nell'edizione 2023 e un'edizione 2024 che si prefigura da record con oltre 45.000 passaggi previsti.

Abbracciando a pieno lo spirito della manifestazione e all'insegna della sostenibilità, i crossover elettrificati Nissan apriranno e chiuderanno la competizione, della quale sono timekeeper ufficiale.

"Juke è stato fino ad oggi un successo - ha commentato Marco Toro, amministratore delegato di Nissan Italia - che oggi rinnoviamo seguendo la via del design, della motorizzazioni ibrida, dell'accessibilità e della tecnologia. Siamo affezionati alle maratone e la nuova versione N Sport di Juke che si aggiunge in gamma, è in linea con lo spirito dell'evento sportivo".

Nuovo Nissan Juke, svelato online lo scorso 14 febbraio e protagonista Ion questi giorni a Milano, è caratterizzato da una nuova livrea gialla, interni completamente rinnovati, nuove tecnologie di bordo e un'inedita versione N-Sport, all'insegna del dinamismo e dello spirito del running, oltre che da una ricca dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza.

In quanto a numeri del successo, sono oltre 120.000 i Juke venduti dal lancio, di cui 11.500 nel solo 2023, consolidando il successo della vettura in italia. Inoltre, la versione ibrida di Juke è un elemento chiave dell'ampia offerta Nissan di crossover elettrificati insieme a Qashqai Mh e e-Power, X-Trail e-Power e Ariya elettrico, per presidiare il mercato dei modelli elettrificati, l'alimentazione più importante in Italia con un peso del 44%.

Sul fronte della gara in programma per domenica, il tracciato, con partenza e arrivo in Piazza Duomo, si snoda per circa 19 chilometri nel centro di Milano, toccando luoghi simbolici come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco e City Life, per poi attraversare i quartieri QT8, San Siro e Trenno, prima di tornare in Piazza Duomo.

La direzione di gara e i giudici si muoveranno a bordo dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e-Power e X-Trail e-Power.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA