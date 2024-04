Multate le auto degli sposi nel Palermitano

Entrano in chiesa per sposarsi e all'uscita trovano sul parabrezza delle loro auto due contravvenzioni. E' accaduto in piazza Duomo, a Termini Imerese, dove da tempo è stata istituita la zona pedonale. Gli autisti che avevano condotto i ragazzi in chiesa sono rimasti in attesa della fine della cerimonia, quando sono arrivati i vigili e hanno chiesto loro di rispettare il regolamento che prevede che solo una vettura, quella della sposa, possa sostare.

Uno degli autisti ha iniziato a riprendere gli agenti mentre redigevano i verbali e le due macchine con le multe. "Il regolamento è chiaro - dice il sindaco Maria Terranova - L'area è pedonale ed è prevista la sosta della sola auto della sposa.

Non sapendo quale delle due fosse, gli agenti le hanno multate entrambe. Hanno rispettato il regolamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA