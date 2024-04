F1: Leclerc ora ci crede, 'la Ferrari a Suzuka ha chance'

La doppietta di Melbourne ha infiammato i tifosi del Cavallino che si aspettano per domenica a Suzuka una immediata conferma della competitività della Rossa.

In attesa dei primi responsi della pista, tra i piloti Ferrari c'è prudenza, il circuito è meno favorevole rispetto a quello australiano, ma anche fiducia. Charles Leclerc si aspetta una Red Bull "molto competitiva", mentre Carlos Sainz si augura "di vedere limato il distacco che subivamo qui l'anno scorso", entrambi però sanno di avere buone chance e sono pronti a sfruttarle. Si dice Red Bull ma si legge soprattutto Max Verstappen, il campione che non è per nulla sfiduciato dopo il ritiro nella gara precedente e conta di poter tornare subito a dominare. Sullo sfondo, ma non tanto, ci sono poi le questioni di mercato, che investono direttamente Sainz, sempre a caccia di un volante di prestigio per il 2025, e indirettamente l'olandese, il quale a causa delle turbolenze ai vertici del suo team secondo molti potrebbe cambiare aria l'anno prossimo. Il figlio d'arte spagnolo dichiara nella conferenza stampa del giovedì di non avere al momento novità sul suo futuro ma di voler accelerare sul fronte della trattative per trovare una soluzione "al più presto, possibile" entre Verstappen si dice "molto felice alla Red Bull. Ho un contratto fino al 2028, poi vedrò se voglio continuare". "E' questa per me la cosa più importante: non è tanto questione di dove. Ma sono cose a cui non penso davvero in questo momento", sottolinea. Con la classifica molto corta in vetta (Verstappen 51 punti, Leclerc 47, Sergio Perez 46 e Sainz 40), il leader ha fretta di riprendere il largo ed è fiducioso sulle prestazioni della RB20 e anche sulla sua affidabilità: "A Melbourne siamo stati veloci, anche se non abbiamo finito la gara, ma alla macchina piacciono le curve ad alta velocità, quindi speriamo di poterlo dimostrare di nuovo su un circuito che è sicuramente tra i miei preferiti".

"Mi aspetto una Red Bull molto competitiva, soprattutto perché in Australia le gomme anteriori hanno sofferto di graining, cosa che non ci aspettiamo avvenga qui - è il parere di Leclerc -. Da parte nostra, sarà fondamentale rimanere concentrati in modo da essere pronti a sfruttare al meglio qualsiasi opportunità ci si presenti". Il monegasco è molto soddisfatto della sua SF-24, "un chiaro passo avanti rispetto alla vettura dell'anno scorso", e ritiene che nelle tre gare precedenti il team abbia massimizzato il proprio potenziale. "Io però non ho ancora vinto e mentirei se dicessi che sono felice del successo di Carlos, ma lui ha fatto un ottimo lavoro ed ora tocca a me reagire. Vincere è quindi ancora il mio obiettivo immediato a breve termine". Lo spagnolo si dice tornato al top della forma fisica dopo l'operazione di appendicite, che non gli ha impedito di trionfare in Australia: "Li siamo stati molto solidi ma siamo ancora a due decimi dalla Red Bull e quindi avremo bisogno di miglioramenti - dice lo spagnolo -, soprattutto su un circuito come Suzuka", dove potrebbero trovarsi a loro agio anche le McLaren, al contrario delle Mercedes. Lo stesso Lewis Hamilton ritiene "improbabile" un exploit in questo weekend, anche se "tutto può succedere in questo sport", specie se, come è nelle previsioni, intervenisse la pioggia a mescolare un po' le carte.





