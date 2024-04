E' tutto pronto per l'Alpine Esports Series 2024

Torna l’Alpine Esports Series per la stagione 2024, la quarta consecutiva, che partirà con le qualifiche in programma dal 9 aprile. Per perdervi parte i concorrenti dovranno avere Assetto Corsa Competizione e gareggiare nell’evento speciale che sarà online nella giornata del 9 aprile con le A110 GT4.

Al termine delle qualifiche poi, i primi trenta si affronteranno in altri tre appuntamenti su Simracing.GP, dai quali scaturirà il vincitore dell’anno. Nello specifico, il round 1 è previsto per il 2 maggio alle ore 18.00 a Mount Panorama; il round 2 il 16 maggio alle ore 18.00 a Laguna Seca, mentre il round 3 è in programma il 30 maggio alle ore 17.00 a Misano.

Inoltre, per il 2024 arriveranno anche tre nuove livree grazie ai partner Gentle Mates, Moser & Cie e MNTN! Con la nuova stagione torna l’ambasciatore Thom THOMB Brouwer che sarà affiancato da GEORGE MORGAN, noto come commentatore di E1 Series, GT Sport Organización e del Campionato europeo di Formula Regionale Alpin, oltre al commentatore di Creator Series e PSGL, Joshua JGM Griffin-Meek. Tutti gli appassionati potranno seguire le gare su YouTube, Twitch, Instagram, e X ai seguenti link www.youtube.com/AlpineCars ; https://twitch.tv/alpine ; www.instagram.com/alpineesportsteam ; www.twitter.com/AlpineEsports.

