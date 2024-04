Audi alla Milano Design Week nel segno di Reflaction

Come da tradizioni ormai da dieci anni, anche in occasione della Milano Design Week 2024 Audi darà voce a tecnologie e visioni che anticipano il futuro con Audi House of Progress. Dal 15 al 28 aprile, il pubblico della Design Week potrà infatti scoprire il mondo Audi all'interno di House of Progress negli spazi di Portrait Milano, parte della Lungarno Collection, di proprietà della famiglia Ferragamo.

Negli spazi di House of Progress prenderanno, i temi protagonisti saranno sostenibilità, creatività, design, innovazione e attenzione alla centralità dell'individuo. Un approccio tecnico-umanistico, quindi, che va oltre la soluzione offerta dalla tecnologia elettrica, permeando i processi industriali con l'obiettivo di annullarne l'impatto ambientale a vantaggio della società.

A rappresentare questo pensiero, ci penserà anche l'installazione di design ospitata nella piazza del Quadrilatero e progettata per Audi dallo studio internazionale BIG - Bjarke Ingels Group. L'installazione si intitola 'Reflaction', una crasi delle parole riflessione e azione ed è un invito a riflettere su come ogni azione del singolo rifletta il suo essere e sia lo specchio della sua esistenza lasciando una traccia alle generazioni future.

La struttura è divisa in quattro spazi per i visitatori del Fuorisalone che potranno muoversi liberamente all'interno dell'opera e vivere la propria esperienza personale interagendo con essa, negli spazi 'Community/Comunità', 'Knowledge/Conoscenza', 'Audi Digital Light/Tecnologia' e 'Performance', l'area dove poter conoscere per la prima volta dal vivo nuova Audi Q6 e-tron, nella versione sportiva SQ6, in anteprima mondiale al pubblico.

La presenza Audi animerà anche MonteNapoleone District, con cui Audi ha una solida partnership dal 2014, e l'Università degli Studi di Milano. Da Corso Venezia infatti il percorso narrativo dei quattro anelli prosegue in Via Montenapoleone con il richiamo a 'Reflaction', realizzato in scala, per poi continuare con un rimando in uno dei luoghi iconici del Fuorisalone, l'Università degli Studi di Milano, nel contesto della mostra evento Cross Vision di Interni.

