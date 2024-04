Asta eBay Motors della collezione memorabilia di Ken Block

Nuova iniziativa di eBay Motors nell'amAsta di eBay Motors della collezione di memorabilia di Ken Block, scomparso il 2 gennaio dello scorso anno, nell'ambito delle serie 'From the Collection'. Questa volta ad essere messa in vendita online (con finalità benefiche) è la grande raccolta di memorabilia e oggetti unici legati a una delle figure più influenti nella storia recente degli sport motoristici. Lanciata durante Ken Block Day, ieri 3 aprile, l'asta via web www.ebay.com/KenBlock) proseguirà fino al 13 aprile.

I proventi - si legge nel comunicato di eBay Motors - andranno a finanziare il 43 Institute, l'ente benefico fondato dalla famiglia Block per continuare l'eredità di Ken e che crea percorsi di opportunità negli sport motoristici, negli sport d’azione e nelle arti creative. L'elenco dei lotti proposti include 43 (il suo numero di gara) oggetti da collezione che rappresentano i suoi progetti nel corso degli anni, dalle ruote ammaccate presenti sull'Hoonicorn in Gymkhana 10 e sull'Hoonitron in Electrikhana One and Two, al cofano, al paraurti e la tuta da gara della campagna Global RallyCross Championship 2015.

Oltre alla collezione personale di cimeli iconici di Ken, i fan possono anche acquistare capi di abbigliamento in tiratura limitata progettati in collaborazione con Block House Racing. "Ken Block è stato un'innegabile ispirazione per gli appassionati di auto e gli appassionati di tutto il mondo - ha affermato Chris Prill, vicepresidente globale di eBay Motors - ha unito la cultura automobilistica e pop in un modo che nessun altro avrebbe potuto". “Siamo profondamente onorati di collaborare con la famiglia Block e sostenere l’impegno di Ken nei confronti della comunità collegando i nostri appassionati alla sua eredità attraverso questi pezzi unici”. Ken Block ha impersonificato la gioia di 'vivere la vita al massimo'.

Al di là delle sue prestazioni in un'auto da corsa, è ricordato per aver ampliato gli sport motoristici a un nuovo pubblico e per aver incoraggiato persone eccezionalmente ambiziose a cui potrebbe mancare il sistema di supporto adeguato per la crescita e il successo. “Abbiamo fondato il 43 Institute dopo la sua scomparsa per portare avanti l’empowerment degli altri - ha affermato Lucy Block, moglie di Ken e presidente della Block House Racing - Aprire i nostri archivi per la prima volta con eBay Motors e condividere un pezzo della sua carriera con i fan è il modo perfetto per onorare la sua eredità".

