A Roma misure contro la 'sosta selvaggia' dei monopattini

"Implementazione di ogni misura o intervento utile al contrasto di comportamenti" che violano il codice della strada e "come nel caso del parcheggio dei monopattini in spazi non dedicati, compromettono la libera e sicura mobilità delle persone che, anche in condizioni di invalidità, tutti i giorni affrontano i rischi connessi ai propri spostamenti". E' quanto stabilito dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che si è riunito oggi in prefettura.

Tra le diverse questioni esaminate - rende noto la prefettura - è stata dedicata ampia attenzione alla problematica del parcheggio dei monopattini sui marciapiedi e le vie pedonali della Capitale, questione per la quale è intervenuto, come partecipante al Comitato, il Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Roma, Giuliano Frittelli, che ha espresso "apprensione per una problematica particolarmente sentita da coloro che fanno della mobilità uno strumento di inclusione sociale, portando la testimonianza di tre incidenti ai danni di persone non vedenti soltanto negli ultimi due mesi".

Nel corso della riunione - prosegue la nota - sono state analizzate le modalità di fruizione del servizio di noleggio nonché le attività di gestione che devono essere assicurate dalle tre società concessionarie del predetto servizio nel territorio capitolino, cui compete il monitoraggio, il prelevamento e il corretto riposizionamento dei monopattini sul suolo pubblico.



