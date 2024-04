Qe, prezzo benzina self sale a 1,894 euro al litro

Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi tornate a salire con forza, in particolare sul diesel, il quadro dei prezzi praticati sulla rete italiana appare al momento poco mosso. Lo sottolinea Quotidiano energia segnalando che il prezzo medio praticato della benzina in modalità self sale a 1,894 euro al litro (1,893 il valore precedente), con le compagnie tra 1,885 e 1,910 euro al litro (no logo 1,883). Il prezzo medio praticato del diesel self resta a 1,798 euro al litro, con i diversi marchi tra 1,789 e 1,809 euro al litro (no logo 1,791). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è ancora 2,032 euro al litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,971 e 2,113 euro al litro (no logo 1,938). La media del diesel servito rimane a 1,941 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,881 e 2,013 euro al litro (no logo 1,847). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,723 e 0,744 euro al litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,311 a 1,427 euro al kg (no logo 1,311).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA