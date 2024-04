Hyundai Ioniq 5 N indossa la tuta ed è pronta a correre

Per celebrare al meglio il prossimo Hyundai N Festival, il brand coreano ha presentato Ioniq 5 N eN1 Cup, la vettura da competizione basata sulla nuova sportiva a batteria. L'auto in questione sfrutta lo stesso sistema di alimentazione della Ioniq 5 N, la prima sportiva del marchio a fregiarsi della lettera N, è capace di erogare una potenza di 650 CV, e si avvale dell'Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai con gestione termica della batteria ed un sistema di frenata rigenerativa. Inoltre, alla stregua di Elantra N1, la Ioniq 5 N eN1 Cup, che sarà introdotta quest'anno, è destinata ai piloti professionisti che competono nella classe N1, ed opererà secondo regolamenti aperti per consentire ai team di correre con diversi pneumatici senza la necessità di affidarsi, necessariamente, ad un singolo produttore.

A livello estetico, l'auto sfoggia passaruota abbassati ed allargati, una carreggiata maggiorata, oltre allo splitter anteriore ed allo spoiler posteriore, per offrire una maggiore deportanza. Inoltre, risulta più leggera, della versione destinata anche all'uso stradale, grazie all'eliminazione di diverse componenti, ed alla presenza di cerchi forgiati, cofano in FRP, e dei finestrini in policarbonato. Non manca un sound specifico, che ogni team può curare, per offrire maggior coinvolgimento agli spettatori delle competizioni a cui prenderà parte. "Siamo orgogliosi di presentare Ioniq 5 N eN1 Cup, a dimostrazione del nostro impegno per le competizioni sostenibili - ha dichiarato Till Wartenberg, vice president e head of N Brand & Motorsport - questa vettura da corsa elettrica, unica nel suo genere, è una dimostrazione della nostra tecnologia all'avanguardia e della nostra passione per la guida".



