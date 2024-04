Gasolio di scarsa qualità, sequestrati 1700 litri a Pordenone

I finanzieri del Comando provinciale di Pordenone e i funzionari del locale ufficio delle Dogane dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato, in un distributore stradale di carburante, 1.700 litri di diesel non conforme alle caratteristiche stabilite dalla normativa. Durante un controllo del laboratorio mobile, in dotazione all'Adm di Venezia, che opera su tutto il territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, sono state individuate alcune anomalie sul punto di infiammabilità del gasolio. Il gestore dell'impianto di distribuzione è stato sanzionato dalle Fiamme gialle.



