Da Bmw corsi per conducenti di auto blindate, anche elettriche

Il gruppo Bmw ha presentato due nuovi corsi per guidatori di auto blindate, anche elettriche. Si tratta di programmi di formazione per autisti che prevedono anche l'insegnamento di manovre di emergenza per evitare speronamenti e per sfuggire ad attacchi stradali. Si tratta di lezioni da mettere in pratica con i modelli ad alta protezione della Casa dell'Elica, dall'innovativa i7 Protection a batterie alle più tradizionali limousine Serie 7 Protection, sino al Suv X5 Protection VR6, utilizzato negli esercizi off-road.

I corsi puntano a migliorare sia le tecniche di guida dei piloti sia l'utilizzo dei sistemi di sicurezza di bordo. I due differenti programmi, articolati entrambi su due giornate, si svolgono nel training center di Groß Dölln, nel Brandeburgo, struttura sorta nel 2002 dalla conversione di un aeroporto militare. Per ciascuna sessione sono ammessi un massimo di 8 allievi.

"Da oltre quarant'anni - sottolineano da Monaco - Bmw definisce gli standard nello sviluppo e nella produzione di veicoli blindati per la sicurezza che combinano l'esperienza di guida tipica del marchio con i più elevati standard di sicurezza. I conducenti professionisti hanno bisogno di conoscenze e competenze speciali per poter sfruttare appieno il potenziale di questi veicoli blindati, dotati di funzioni speciali rilevanti per la sicurezza, nell'uso quotidiano. Queste vengono insegnate nei corsi di formazione".

