Con il Salone del Camper il turismo è en plain air

Le vacanze all'aria aperta saranno le protagoniste del prossimo Salone del Camper. La quindicesima edizione della fiera dedicata ai viaggi en plain air è stata annunciata per il prossimo mese di settembre, dal 14 al 22, presso i padiglioni di Fiere Parma.

L'appuntamento arriverà a qualche mese dall'indagine condotta a fine 2023 da Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) in collaborazione con Human Company e Istituto Piepoli, che ha messo in evidenza una preferenza per viaggi in libertà e a contatto con la natura, con 1 italiano su 4 che ha confermato la propria predilezione per il campeggio.

La manifestazione, prima in Italia e seconda in Europa per numero di visitatori, partirà da questi dati per presentare al pubblico tutte le novità del settore, all'insegna del turismo outdoor che si è affermato come vera e propria tendenza in forte crescita, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio, con una particolare attenzione alle fasce d'età tra 35 e 54 anni.

Dati dell'analisi alla mano, se la spesa media dei vacanzieri nel 2023 è stata di 1.575 euro, per la vacanza all'aria aperta si è speso il 22% in più arrivando a 1.918 euro. Per l'outdoor, in particolare, a prevalere è la fascia di spesa tra i 1.000 e i 2.000 euro (scelta dal 35% dei rispondenti) mentre per le altre forme di ricettività la maggioranza dei vacanzieri in hotel (39%) ha speso meno di 1.000 euro. I numeri del turismo open air nel 2023 parlano anche di 6 miliardi di fatturato, 11 milioni di arrivi per 70 milioni di presenze.

L'indagine Enit ha di fatto confermato che il 2023 è stato un anno da record per il turismo open air, come rilevato anche dall'analisi del Ciset (Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica). Il settore, lo scorso anno ha raggiunto nuovi traguardi grazie al prolungamento della stagione estiva e a una crescente domanda da parte dei viaggiatori.

"Il turismo outdoor - ha commentato Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma - attira un pubblico sempre più ampio che ricerca esperienze autentiche, rigeneranti, sostenibili e senza restrizioni. Il Salone del Camper rappresenta il punto di riferimento per questo tipo di vacanza, oltre che il più importante momento di business per gli operatori di settore in Italia".



