A Fiumicino multa di oltre mille euro per un Ncc abusivo

Multa salata di oltre mille euro per un autista Ncc sorpreso dai carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nei pressi del Terminal 3 arrivi dell'aeroporto di Fiumicino mentre procacciava illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo. Da ulteriori verifiche è risultato che l'uomo era sprovvisto anche della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale. Per questo motivo gli è stato notificato l'ordine di allontanamento per 48 ore ed è stato anche sanzionato ulteriormente per un importo di 100 euro. In distinti interventi, i carabinieri, allertati dal personale addetto alla vigilanza dei duty free, hanno inoltre denunciato 4 viaggiatori che, in attesa dei rispettivi voli, avevano tentato di superare le casse senza pagare alcune confezioni di profumi e tabacchi del valore di 1.180 euro che, una volta recuperate, sono state quindi riconsegnate ai responsabili dei negozi.



