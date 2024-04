Nissan in Formula E fino al 2030

Nissan estende la sua partecipazione al campionato mondiale ABB FIA di Formula E fino al 2030, rinnovando il suo impegno con le monoposto GEN4 che correranno dal 2026 al 2030. Lo ha annunciato il general manager di Nissan Formula E, Tommaso Volpe, nel corso di una conferenza stampa avvenuta prima della gara in programma in Giappone.

Il brand giapponese ha anticipato sui tempi gli altri costruttori estendendo a 12 anni consecutivi la propria presenza nel campionato dedicato alle monoposto a batteria, una realtà ideale in cui sviluppare la tecnologia dedicata ai veicoli elettrici, perfettamente in linea con la strategia del marchio.

Infatti, tra gli anni fiscali 2024 e 2030, Nissan lancerà sul mercato 34 modelli elettrificati per coprire tutti i segmenti e raggiungere un mix di elettrificato del 60% entro la fine del decennio.

Lavorare sulle monoposto GEN4, forti di una capacità di rigenerazione fino a 700kW, e di una potenza fino a 600kW, oltre che di innovazioni importanti in materia di sicurezza, sarà propedeutico allo sviluppo di vetture stradali ancora più efficienti.

"Siamo entusiasti di confermare la nostra partecipazione alla Formula E fino al 2030 - ha dichiarato Makoto Uchida, ceo Nissan Motor Corporation - che oltre a regalare emozioni e spettacolo ai nostri fan, darà un contributo significativo agli obiettivi di elettrificazione del piano Ambition 2030. L'esperienza in pista ci fornirà spunti per lo sviluppo tecnologico dei nostri prodotti futuri e continuare a lavorare per un mondo sostenibile per tutti".

