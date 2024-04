Fleet Motor Day torna in scena con decima edizione

Tutto pronto per la decima edizione del Fleet Motor Day, in programma a Roma i prossimi 10 e 11 aprile. L'evento annuale dedicato al mondo della mobilità aziendale, andrà in scena come da tradizione con la formula del doppio appuntamento.

Il 10 aprile presso le Officine Farneto (evento su invito) si terranno 4 talk per illustrare e approfondire i nuovi scenari della mobilità aziendale. Il giorno successivo sarà il momento delle prove in pista, dei test drive e dei test Adas sui 5 circuiti dell'autodromo di Vallelunga.

Ad aprire i lavori il 10 aprile sarà il focus sul mercato dell'auto aziendale che vedrà protagonisti Andrea Cardinali (UNRAE) e Giuseppe Benincasa (ANIASA). Poi spazio a tre talk, che ospiteranno il dibattito tra operatori del noleggio veicoli, case auto e operatori della telematica, su diversi temi strategici per la mobilità.

In occasione dell'evento saranno resi noti i risultati dello studio condotto in collaborazione con l'Osservatorio Top Thousand sui principali trend delle flotte delle aziende italiane. La mattina dell'11 aprile (inizio ore 9) saranno 200 le vetture (con 14 anteprime) che i gestori dei parchi auto aziendali potranno visionare e provare a Vallelunga.

