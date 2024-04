All'asta una Porsche 918 Spyder con pacchetto Weissach

Una rara Porsche 918 "Weissach" Spyder è stata messa all'asta da rm Sotheby's. La vettura in quasi dieci anni non è stata immatricolata, né tantomeno guidata, per cui è di fatto nuova: il contachilometri segna appena 70 km. Si tratta di una delle sole quattro 918 Spyder consegnate a Hong Kong, come rivela il sito www.rmsotheby's.com, presenta una livrea di colore Rhodium Silver Metallic abbinata ad interni in pelle nera. Nel mese di febbraio 2024 è stata sostituita anche la batteria, e, in base ad un'ispezione accurata, è risultata perfettamente funzionante in ogni sua componente.





Realizzata per succedere alla Carrera GT, la Porsche 918 Spyder presentava un motore V8 da 4,6 litri abbinato a 2 propulsori elettrici, per una potenza complessiva di 887 CV da erogare sulle 4 ruote. Le prestazioni erano - e sono tutt'ora - da hypercar, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in poco più di 2 secondi, ed una velocità massima nettamente superiore ai 320 km/h. Performance che, oltre alla trazione integrale, venivano gestite tramite un'aerodinamica particolarmente curata.

Il pacchetto Weissach, presente sull'esemplare che sarà battuto all'asta fino al 5 aprile, ha da solo un valore di circa 80.000 dollari ed è composto da diversi accessori quali i cerchi in lega in magnesio, il tessuto ignifugo e le cinture a sei punti, per un risparmio totale di 45 kg sulla massa complessiva.





