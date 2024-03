Dodge scende in pista con il World SBK per il 2024

Durante lo scorso fine settimana Dodge Europe ha fatto il suo debutto come auto ufficiale del WorldSBK al GP di Catalunya, dando il via alla sua partnership per la stagione 2024.

Per la collaborazione del 2024, Dodge Europe mette a disposizione una flotta di cinque modelli ad alte prestazioni caratterizzati da un'esclusiva livrea WorldSBK appositamente progettata per la partnership, che svolgono diverse funzioni.

Due Dodge Challenger SRT Hellcat, equipaggiate con motore V8 Hemi da 6,2 litri da 717 CV, assumeranno il ruolo di Safety Car ufficiali.

Una Dodge Durango SRT, con motore Hemi V8 da 6,4 litri che produce 475 CV, e un Suv Dodge Durango Hellcat, con motore Hemi V8 da 6,2 litri che produce 710 CV fungerà invece da Direzione Gara e FIM Safety Officer per le vetture ufficiali.

Tutti i modelli sono auto di serie, senza modifiche speciali, pronte ad affrontare tutte le complesse operazioni.

Sempre durante il weekend, il marchio americano è stato protagonista anche durante le premiazioni dopo ogni gara, attraverso tre fonti di visibilità come il marchio Dodge esposto sul gradino più alto del podio, i cartelloni pubblicitari 'product on track' e con una terza Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye come Expo Car statica accanto al podio.

"Siamo lieti di iniziare questa partnership con WorldSBK - ha commentato Matt McAlear, senior vice president Dodge sales and marketing - per una collaborazione costruita su valori comuni e condivisi e che ci permette di raggiungere un pubblico in sintonia con il nostro marchio. Potenza, grinta e amore per l'adrenalina sono valori da sempre alla base di Dodge, che contraddistinguono anche il Campionato Mondiale Superbike e i suoi tifosi".



