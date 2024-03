Lotus Omega: all'asta un esemplare della berlina sportiva

All'asta di Car & Classic, su www.carandclassic.it, fino al 31 marzo, una delle rare Lotus Omega, si tratta dell'ammiraglia che ha fatto parlare di sé negli anni '90, per via delle sue prestazioni, e che oggi ha un posto di rilievo tra le Youngtimer più ambite.

Nata dalla collaborazione con Lotus, questa reinterpretazione della berlina Opel, è stata realizzata in appena 950 esemplari e vanta prestazioni da supercar; infatti scatta da 0 a 100 km/h in meno di 5.4 secondi e tocca i 282 km/h di velocità massima.

Numeri che tra il 1990 ed il 1994, gli anni in cui venne costruita, le consentivano di tenere testa anche a super sportive blasonate. Aggressiva nelle forme esterne, per via di una carrozzeria particolarmente muscolosa, nella quale le prese d'aria generose, le minigonne, ed il grande spoiler posteriore, sottolineavano un potenziale importante, la Lotus Omega nasconde sotto pelle un telaio più robusto di quello della vettura da cui deriva, un assetto più raffinato, ma sopratutto, un motore bialbero 24 valvole a 6 cilindri da 3,6 litri con due turbine Garrett T25 dotate di chargecooler, accoppiato ad un cambio manuale a 6 marce, capace di erogare ben 377 CV.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA