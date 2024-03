Karhoo aggiunge servizio SIXT alla sua piattaforma B2B

Con l'obiettivo di estendere la sua offerta di mobilità in Europa, Karhoo aggiunge il servizio Sixt alla sua piattaforma B2B mondiale di mobilità integrata.

Quest'integrazione punta a migliorare i viaggi privati e di lavoro rendendo più accessibili i servizi di transfer e Ncc.

Karhoo rafforzerà cosi le sue soluzioni di mobilità incorporando i servizi SIXT ride per i suoi clienti, dando loro accesso a oltre 600 destinazioni coperte da SIXT ride nel mondo. Tramite Karhoo, i servizi SIXT ride saranno disponibili in Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito a inizio 2024.

L'integrazione tecnica completa per gli altri mercati europei sarà realizzata nel corso dell'anno, facendo leva sulle collaborazioni già esistenti con i partner di Karhoo. Accor sarà il primo partner a beneficiare dell'offerta SIXT ride, consentendo ai clienti di prenotare i taxi con il servizio ALL Mobility.

"Con l'integrazione di SIXT ride - ha dichiarato Terry Coates, ceo di Karhoo - stiamo mobilitando le nostre risorse collettive per creare un ecosistema di Mobility-as-a-Service (MaaS), rivoluzionando il modo di accedere e utilizzare i servizi di trasporto. Connessi a oltre un milione di conducenti nel mondo tramite la piattaforma SIXT ride, i partner di Karhoo e i loro clienti potranno avere accesso a soluzioni di mobilità agili ed efficienti nelle regioni europee in cui ci siamo già radicati".



